Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan: Kızım planlı bir cinayete kurban gitti

Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir'de anaokulunda yardımcı personel olarak çalışıyordu. İki çocuk annesi Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken, 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğradı.

Tuba Arslan'ı satırla yaralayan Yalçın Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan Arslan, iki gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetmişti.

Genç kadının babası Serdar Arslan, evinde gazetecilere olayın gerçekleştiği gün ile ilgili açıklama yaptı.

Arslan, uzaklaştırma kararının işe yaramadığını söyledi.

Ayşe Tuba Arslan'ın avukatlarından Heval Yıldız Karasu da tedbir kararının geç çıktığı görüşünde.

Karasu, Arslan'ın ölümü ile ilgili bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

ulusal.com.tr