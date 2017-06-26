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Ayvalık'ta makilik alanda yangın

Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü

Ayvalık'ta makilik alanda yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında, 2 dönüm makilik alanda zarar oluştu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük doğal parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarındaki ormanlık arazide çıkan yangının 2 vatandaşın çay demlemek amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığının iddia edildiğini söyledi.

Yangına hemen müdahale edildiğini belirten Kırcı, "Vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek, kontrol altına alındı. 2 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

Bu arada, ateş yakarak yangına neden oldukları iddia edilen biri kadın 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #orman yangını #Balıkesir #ayvalık
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