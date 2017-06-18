Babalar gününde Sakarya, Ordu ve Balıkesir'de hüzün vardı. 3 baba, şehit olan evlatlarını bu özel günde ebediyete uğurladı. Erzurum ve Hakkâri'de şehit olan 3 mehmetçik için memleketlerinde törenler düzenlendi. Şehitlerin naaşları binlerce vatandaşın katıldığı törenlerin ardından toprağa verildi.

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