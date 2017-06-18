Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, Erzurum'da şehit oldu. Şehit için memleketi Sakarya'da tören düzenlendi.
Yılmaz'ın naaşı son kez babaevine götürüldü. Helallik alındıktan sonra da omuzlarda Medine Camine taşındı.
Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, Serdivan Şehitliği'nde toprağa verildi.
Terör örgütünün tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuşlar Onur Tiken ve Erbil Arslan ise Hakkâri'de görev yapıyordu.
Tiken göreve 2014 yılında başlamıştı. Şehit için Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tören düzenlendi.
Şehidin nişanlısı "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Tiken, Ortaköy Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.
Uzman Çavuş Erbil Arslan'ın naaşı ise memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesine götürüldü.
Şehit için düzenlenen cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı. Namazın ardından Şehit Arslan, Göbel Şehitliğinde defnedildi.
ulusal.com.tr
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