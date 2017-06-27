Nurdağı ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldüren ağabeyini yaralayan kişi, ormanlık alanda yakalandı

Nurdağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, babasını av tüfeğiyle öldürdü, ağabeyini yaraladı.



Mestihöyük Mahallesi'nde Mustafa K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonunda oturan babası Aladdin (59) ve ağabeyi Ferhat K'ye (19) av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, baba Aladdin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ferhat K. ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yakalandı.