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Babasının fabrikasını yakıp, canlı yayında izletti!

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde, 24 yaşındaki Tolga Erten, babası Hayri Erten'e ait yatak fabrikasını canlı yayında kundaklayıp yaktı.

Babasının fabrikasını yakıp, canlı yayında izletti!

İddiaya göre, Whatsapp'tan babasını görüntülü arayan Tolga Erten, fabrikayı canlı yayında yaktı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine giden polis, Erten'i yakalayıp gözaltına aldı. 
Olay saat 22.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Atıl Yatak Yayı ve İmalatı Fabrikası'nda meydana geldi. Babasıyla arasında sorun olan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Tolga Erten, iddiaya göre tüfekle fabrikaya geldi. Fabrikaya girmeye çalışan Erten'e, yan fabrikanın bekçisi müdahale etmek istedi ancak Erten, tüfekle havaya ateş edip, bekçiyi korkutarak uzaklaştırdı.

BABASI İKNA EDEMEDİ

Fabrikaya girdikten sonra babası Hayri Erten'i Whatsapp uygulamasından görüntülü aradı. Fabrikayı yakacağını söyleyen Erten'i, babası yapmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Tolga Erten, fabrikayı benzin dökerek kundaklayıp, yangın çıkardı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Erten, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 
Kundaklanan fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 18 araç ve 40 personel ile müdahale etti. Alevlere teslim olan fabrika tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak diğer fabrikalara sıçramadan söndürdü. Fabrikada yaklaşık 3 milyon lira hasarın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, fabrika girişinde de bir av tüfeği kartuşu bulundu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #Tolga erten #hayri erten
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