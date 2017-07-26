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Babül Hava Sınır Kapısı açıldı

Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı, Suriye'deki çatışmaların sona ermesinin ardından yeniden hizmete girdi.

Babül Hava Sınır Kapısı açıldı

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle kapatılan Türkiye'nin Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı, giriş çıkışlara açıldı.

Babül Hava Sınır Kapısı Müdür Yardımcısı Muhammed Hasan Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmalar nedeniyle kapanan sınır kapısı açıldı. İki sene önce kurulan sivil idare görevine devam ediyor." dedi.

"Sınır kapısına yönelik herhangi bir tehdit yok"

Sınır kapısında giriş ve çıkış işlemleri ile diğer gümrük işlerinin rutin seyrinde yürütüldüğünü söyleyen Abidin, "İnsani yardım malzemesi taşıyan ve ticari tırlar Suriye'ye girmeye başladı." diye konuştu.

Abidin, sınır kapısına yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını sözlerine ekledi.

Babül Hava Sınır Kapısı, insani yardım, bayram için ülkelerine giden Suriye vatandaşlarının dönüşleri ve ticari geçişler için kullanılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #türkiye
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