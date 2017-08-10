Yaz aylarında sıcaktan bunalan Bağcılarlı çocuklar, yaz tatilini Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 6 kapalı yüzme havuzunda geçirdi. Yüzme eğitimi de verilen havuzlarda bugüne kadar 600 bin kişi yüzdü.

Bağcılar Belediyesi’nin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemal Paşa, Yüzyıl, Demirkapı ve 15 Temmuz Mahallelerinde olmak üzere 6 kapalı yüzme havuzu bulunuyor.



HAVUZLARDA İLK YARDIM VE CANKURTARAN VAR



Kapalı havuzlarda temizlikçisinden yüzme hocasına kadar 66 personel görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun hijyenik koşullarda hizmet verilen havuzlarda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de uzmanlar tarafından yüzme dersi veriliyor. Havuzlardan 6-14 yaşlar ile 15 yaş ve üzeri gruplar faydalanabiliyor. Her yüzme havuzunda bir cankurtaran bulunuyor. Yüzme havuzlarında yine ilk yardım ve hijyen eğitimi almış personel görev yapıyor.



600 BİN KİŞİ HAVUZDA YÜZDÜ



Cuma günü hariç haftanın altı günü açık olan kapalı yüzme havuzlarında 09:00 ile 23:00 saatleri arası hizmet veriliyor. Okullar arasında yüzme yarışları da düzenleniyor. Ayrıca okul dönemlerinde öğrenciler havuzlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Bu çerçevede 13 yıl içinde 600 bin kişi, Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren havuzlara girme fırsatı buldu.



“ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ SAĞLIYOR”



Kapalı yüzme havuzlarıyla ilgili açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yüzme sporunun önemini yakından biliyoruz. Eğitici ve öğretici özelliği bulunuyor. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza uzman eğitmenlerimiz tarafından kurs veriyoruz. Bunun yanı sıra yüzme aynı zamanda gelişme çağındaki çocuklarımızın da fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Kapalı yüzme havuzlarımızda Bağcılar halkımıza sağlıklı ve güvenli ortamda hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.