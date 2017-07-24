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Bağcılar'da sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyeti, Bağcılar'da sahte içki imal edilidiği belirlenen bir adrese baskın düzenledi. 594 şişe sahte içki, 115 litre metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da sahte içki operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen sahte içki imalatı ihbarı üzerine harekete geçildi, Bağcılar'da bir binanın bodrum katına baskın düzenlendi. 

Operasyonda satışa hazır 594 şişe sahte içki, 5 bidon içerisinde 115 litre metil alkol, kapak makinesi, 220 tane boş şişe, bin 500 etiket, 200 şişe kapağı, 300 litre tank, 550 sahte bandrol, huni ve hortum ele geçirildi.

Sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen K.K. ve F.İ. yakalanarak gözaltına aldı. 

Yapılan operasyonda ekipler,  Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #operasyon #sahte içki #Bağcılar
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