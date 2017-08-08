Bağcılar Belediyesi, 40 dereceyi aşan sıcaktan ve yüzde 94’e ulaşan nemden bunalan sokak hayvanları için serinletici bir çözüm yolu buldu. Belediyeye ait hayvan barınağındaki sokak hayvanları kurulan soğuk buhar püskürtme sistemiyle serinletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcak havanın etkisini daha da arttıracağını açıklaması üzerine Bağcılar Belediyesi bunaltıcı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları için harekete geçti. 9 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alana buharlı soğutma sistemi kuruldu.



BUNALTICI YAZ SICAĞINDASOKAK HAYVANLARINA SERİNLEME ÇÖZÜMÜ



Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı gün boyunca üstten püskürtülen buharla serinlerken, aynı zamanda barınakta sürekli dolu durumdaki havuzların içine de girip suda oynayabiliyorlar. Sokak hayvanları için 720 metrekare kapalı alanın yanı sıra gezinti yapmaları için 450 metrekare açık alanve 15 adet kulübe yer alıyor. Bağcılar’da 2007 yılından bu yana sokak hayvanlarının bakımının ve tedavisinin yapıldığı barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler bulunuyor.



Öte yandan barınakta hayvanların günlük bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere toplam dokuz personel tarafından yapılıyor. Hayvanların sağlık durumu düzenli olarak kontrol ediliyor. Muayene sırasında eksik aşısı olan yada hasta olduğu tespit edilen hayvan bakıma alınarak aşısı yapılıyor ve ilaç tedavisi başlatılıyor.



Son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarının da etkilendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sıcaklar sokak hayvanlarını da bunaltıyor. Belediyemize ait hayvan barınağında sıcaktan bunalan hayvanlarımızı soğuk buhar püskürtme sistemiyle serinletiyoruz. Onlarda bu bunaltıcı havada serinlemenin keyfini çıkartıyorlar” dedi.