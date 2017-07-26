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Bağcılardan, Bulgaristan’da toplu sünnet töreni

BAĞCILAR Belediyesi, Bulgaristan’da yaşayan Müslüman çocuklarına toplu sünnet töreni gerçekleştirdi.

Bağcılardan, Bulgaristan’da toplu sünnet töreni

Balkanlara Vefa Derneği ve Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) desteği ile Bulgaristan’daki Müslümanların yaşadığı Şummu bölgesinde gerçekleşen sünnet töreninde 280 çocuk sünnet oldu.

Çocuklara sünnet kıyafeti ve oyuncaklar hediye edildi. Yurt dışında da çalışmalar yapan Bağcılar Belediyesi, Bulgaristan’da ki toplu sünnet törenine destekleyici olarak yıl içerisinde bin çocuğu sünnet ettirecek. 

Bulgaristan’da Tombul Cami olarak da bilinen Şerif Halil Paşa Camisinde gerçekleşen toplu sünnet törenine Şumen Bölge Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri ve sünnet olacak çocuklarının yakınları katıldı.

"BİN ÇOCUĞU DAHA SÜNNET ETTİRECEĞİZ"

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplu sünnet töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ettiriyoruz.

Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın çocuklarını 3 yıldır sünnet ettiriyoruz.

Böylece oradaki kardeşlerimizle aramızda gönül köprüleri kuruyoruz. Sene içerisinde başta Şummu, Burgaz, Dobrıc ve Blaogoevgrad illeri olmak üzere Müslümanların yaşadığı bölgelerde bin çocuk sünnet olacak" dedi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bağcılar belediyesi #bulgaristan #müslüman #çocuk #sünnet #KONSİAD
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