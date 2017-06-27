Bağcılar Belediyesinin geleneksel hale gelen izci kampı bu yıl Bolu Aladağ'da yapılacak.

İstanbul Bağcılar Belediyesinin geleneksel hale gelen izci kampı bu yıl Bolu Aladağ'da yapılacak.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da başlayacak ve birer haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek kampa 11 ile 15 yaş grubu arasındaki bin öğrenci katılacak. Kampa Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Filistin, Suriye olmak üzere yurt dışından da katılım olacak.

İzci liderleri eşliğinde eğitime tabi tutulacak izciler, dere yürüyüşü, okçuluk, paintball, duvar tırmanışı, ip aktiviteleri, tracking, drama çalışmaları, izcilik teorik ve teknik bilgileri, amatör telsiz kullanımı, ebru çalışması ve benzeri toplam 60 aktiviteye katılacak. Erkek ve kız grubu olarak düzenlenen kamp 18 Ağustos'ta tamamlanacak.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, izciliğin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra liderlik ruhunun gelişmesine de katkı sağladığını belirtti.

Çağırıcı, "Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızı emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Uzman öğretmenlerimiz çocuklarımıza gelecek yaşamlarında çok faydalı olacak bilgiler veriyor." ifadelerini kullandı.