Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ağrı'da erken yaşta evlilik Türkiye ortalamasının dört katı üzerinde. Bunun için de çok detaylı bir çalışmayı burada, doğu illerimizde başlatacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ağrı'da, bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısına katıldı.



Kaya burada yaptığı konuşmada, saha ziyaretlerinin önemine dikkati çekti ve bu ziyaretler sayesinde ihtiyaçların daha gerçekçi olarak tespit edilebildiğini söyledi.



Ağrı'da 18 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli bulunduğunu belirten Kaya, 20 yeni ASDEP personelinin de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kentte göreve başlayacağını bildirdi.



Erken yaşta yapılan evliliklerin sayısını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Ağrı'da erken yaşta evlilik Türkiye ortalamasının dört katı üzerinde. Bunun için de çok detaylı bir çalışmayı burada, Ağrı ilimizde, doğu illerimizde başlatacağız. İnşallah bu konuda da bölgeye özgü etüt, eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu oranları sıfıra indirmek hedefimiz. Diğer kurumlarımızla iş birliği içinde evlilik öncesi eğitim programlarımızı, aile eğitim programlarımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."



"Kız çocuklarımız okusun istiyoruz"



Bakan Kaya, toplantının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Gelinlik satan bir mağazaya giren Kaya, kadın girişimciye Ağrı'da erken yaşta evlilik sorunu olduğunu anlattı. Kaya, "Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Biz Ağrı'da da erken yaşta evlilikleri azaltacağız inşallah. Kız çocuklarımız okusun istiyoruz. Okullaşma oranını artıracağız." dedi.