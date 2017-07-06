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Bakanlara 'kırmızı dipli mumla' Kırkpınar daveti

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, devlet protokolünü 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet için başkentte ziyaretlere başladı.

Bakanlara 'kırmızı dipli mumla' Kırkpınar daveti

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, devlet protokolünü 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet için başkentte ziyaretlere başladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, devlet protokolünü Kırkpınar'a davet etmek için Ankara'ya giden Edirne Valisi Özdemir, Belediye Başkanı Gürkan Kırkpınar'da davetin simgesi "kırmızı dipli mumla" bakanlıklara ziyarette bulundu.

Edirne heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile makamlarında görüştü.

Vali Özdemir ve Belediye Başkanı Gürkan bakanlara 14-16 Temmuz'da Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere davetlerini iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne
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