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Bakanlıktan epilepsi hastası çocuğa yardım eli

Sağlık Bakanı Demircan'ın talimatıyla çiftçi ailenin 2 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu tedavi için Aydın'dan Ankara'ya getirtildi

Bakanlıktan epilepsi hastası çocuğa yardım eli

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'nın İncirliova ilçesinde çiftçilik yapan Günay ve Sermin Kaya çiftinin 2 yaşındaki oğulları Kadir'e, Adnan Menderes Üniversite Hastanesinde epilepsi teşhisi konuldu.
 
Epilepsi krizi sıklaştığı için yapılan ikinci tetkikte ise Kaya'nın beyninde, kalbinde ve gözünde tümör olduğu tespit edildi.
 
Kaya, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatıyla Aydın'dan Ankara'ya getirilerek Dışkapı Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çocuğumuz emin ellerde"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baba Günay Kaya, çocuğunda epilepsi ile birlikte birçok rahatsızlığın bulunduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Demircan'a teşekkür etti.
 
Kaya, "Çocuğumuz emin ellerde. Umarım burada kısa sürede sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bakanlık #epilepsi
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