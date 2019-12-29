Bakırköy'de çocuklar hayallerine kavuştu
Bakırköy'de çocuklar hayallerini, isteklerini "Dilek ağacına" astı. Hayallerine kavuşmaları çok uzun sürmedi. Bakırköy Belediyesi, yeni yıl öncesi, çocukları bakın nasıl mutlu etti....
YURT 29.12.2019, 17:18
Dileklerini dilek ağacına astılar, dileklerine kavuştular.
Bakırköy Belediyesi, kurduğu "dilek ağacı" ile, çocukların mutluluğunu paylaştı.
Çocuklar hediyelerini Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülnet Kerimoğlu'nun elinden aldı.
Yeni yıl öncesi hediyelerine kavuşan çocukların keyiflerine diyecek yoktu.
ulusal.com.tr
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