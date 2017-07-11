Bursa Uluabat Gölü kenarındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan balıkçı ile leyleğin 6 yıldır süren dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Bursa Uluabat Gölü kenarındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan balıkçı ile leyleğin 6 yıldır süren dostluğu görenleri şaşırtıyor.



İlkbaharda, Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikarağaç Mahallesi'ne gelen leylek, burada yaşayan 64 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz'ı nerede olursa olsun buluyor. Leylek, göle açılan balıkçının kayığına konarak ikram edilen balıkları havada kapıyor.







Balık avlamak için göle ağ attığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"6 yıl önce göle ağlarımı attım ve kayığıma bir leylek kondu. Leyleği görünce şaşırdım. Çünkü daha önce leylekler kayıklara hiç konmuyordu. Karnının aç olduğunu hissettim ve balıkları ağlardan çıkarıp leyleğe atmaya başladım. Sonra leylek her sabah kayığıma gelmeye başladı."



"Nerede olursa olsun beni buluyor"



Yılmaz, adını "Yaren" koyduğu leyleğin Eskikaraağaç'a geldiği zaman nerede olursa olsun kendisini bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaren, buraya geldiği zaman ben 10 kilometre açıkta olsam bile beni buluyor. Beni tanıyor yani. Diğer kayıklara binmiyor, sadece benim kayığıma biniyor.