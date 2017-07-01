Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Edremit Körfezi'nde asfalt yollar eridi, sıcaktan bunalanlar gölgelik yerlere akın etti

Hava sıcaklığının 43 derece ölçüldüğü Edremit Körfezi'nde asfalt yollar eridi, sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Edremit'te sıcaktan bunalanlar, serinlemek için soluğu deniz kenarlarında ve gölgelik yerlerde aldı. Bazı kişiler de sıcaktan bunalan ve gölgeye sığınan sokak hayvanlarına su verdi.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ilçede aşırı sıcak nedeniyle asfalt yollar eridi. Eriyen yolda araçlarının zift olmaması için çabalayanlar için yolun dışından geçmeyi tercih etti.



Sıcaktan bunalan sokak kedisi ile yavrularına bir kap içinde su veren Şemsettin Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havadan en çok hayvanların etkilendiğini söyledi.

Ersin Bilgiç ise serinlemek için zaman zaman suyla elin yüzünü yıkadığını ve bitkilerin de sıcaktan zarar görmelerini engellemek için onları suladığını aktardı.

Konya'dan tatil için Edremit'e gelen Özgür Bozkurt sıcaktan bunaldıklarını ve köpeği "Alis" ile denizde serinlemeye çalıştıklarını belirtti.

Bozkurt, "Köpeğimin serinlemesi lazım. Bugün de hava bayağı sıcak. Elimizden geldiğince hayvanları da kendimizi de serinletmek için bir şeyler yapıyoruz." dedi.