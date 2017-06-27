TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü

Edremit ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kerem Berk Yıldız (22) idaresindeki 34 BL 3000 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki Çamlıbel Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye devrilen otomobilin sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir Edremit
banner863
Önceki Haber
Arkadaşını kurtardı kendi boğuldu
Sonraki Haber
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.