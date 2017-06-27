Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kerem Berk Yıldız (22) idaresindeki 34 BL 3000 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki Çamlıbel Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye devrilen otomobilin sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Edremit ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.