Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Edremit-Çanakkale karayolunda, Barış Işık (31) yönetimindeki 46 NK 411 plakalı otomobil, alışveriş merkezinin karşısında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki hendeğe devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, eşi Nazlı Özkan (27) ve 7 aylık bebekleri Hayal Işık ile kayınvalidesi Ayten Özkan (51), 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayal bebek, Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.