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Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Edremit-Çanakkale karayolunda, Barış Işık (31) yönetimindeki 46 NK 411 plakalı otomobil, alışveriş merkezinin karşısında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki hendeğe devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, eşi Nazlı Özkan (27) ve 7 aylık bebekleri Hayal Işık ile kayınvalidesi Ayten Özkan (51), 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayal bebek, Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #hendek #Balıkesir #4 yaralı
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