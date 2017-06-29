Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.



Edremit-Çanakkale karayolunda, Barış Işık (31) yönetimindeki 46 NK 411 plakalı otomobil, alışveriş merkezinin karşısında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki hendeğe devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, eşi Nazlı Özkan (27) ve 7 aylık bebekleri Hayal Işık ile kayınvalidesi Ayten Özkan (51), 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayal bebek, Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.