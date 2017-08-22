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Balıkesir'de sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de etkili olan sağanak ile fırtına nedeniyle bazı tarım arazileri ile ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezinde devrilen ağaçlar zarara yol açtı.

Balıkesir'de sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Alınan bilgiye göre, Balıkesir kent merkezi ile Balya, Kepsut, Manyas, Bandırma, Susurluk, Erdek, Marmara ve Gönen ilçelerinde sağanak, dolu ve fırtına etkili oluyor. 

Özellikle Gönen ilçesinde, tarım arazileriyle bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü ilçede, ev ve iş yerlerinden su tahliye işlemleri yapılıyor.

Yaklaşık 20 ağaç devrildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, il merkezinde fırtına nedeniyle yaklaşık 20 ağaç devrildi. Bu ağaçların 4'ü park halindeki otomobillerin, biri de otobüs durağının üzerine düştü. Otobüs durağı ve araçlarda hasar oluştu.
Yetkililer, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.
Bu arada, Fen İşleri Hizmet Binası'ndaki aydınlatma kulesi, yıldırım düşmesi nedeniyle zarar gördü.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına yaklaşık 20 dakika etkili oldu. Sağanak nedeniyle metrekareye 15 kilogram yağış düştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir
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