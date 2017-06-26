Gönen ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bahtiyar Sevik'in (58) kullandığı 10 NU 668 plakalı otomobil, Bandırma-Gönen karayolunda Hüseyin Susam (57) yönetimindeki 10 ALE 05 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, araç sürücüleri Sevik ve Susam ile araçlardaki yolcular Bahtinur Onar (44), Özge Onar (23) ve Recep Sevik (73) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.