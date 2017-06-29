Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözatına alınan 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözatına alınan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bentbaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada 50 gram toz esrar, 60 uyuşturucu hap ve 250 gram bonzai ele geçirildi, uyuşturucu ile ilgili C.A, D.E, R.Ö. ve N.D gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.