Balıkesir'de yalnız yaşayan Ahmet Özdemir ölü bulundu!
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
YURT 17.12.2019, 18:21
Orta Mahalle'deki evde yaşayan Ahmet Özdemir'den (68) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve geldiklerinde Özdemir'i yerde hareketsiz halde bulan ekipler, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ahmet Özdemir'in, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Kaynak: AA
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