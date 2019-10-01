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Balıkesir'de yangın paniği

Balıkesir'de evinin etrafındaki yabani otları temizlemek isteyen vatandaşın yaktığı ateş makilik alana sıçradı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'de yangın paniği

Balıkesir'in Manyas ilçesinde büyük bir yangın faciasının eşiğinden dönüldü. 

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş evinin etrafındaki otları toplayarak yaktı. Bir süre sonra alevler büyüdü, makilik alana sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü.

Paniğe neden olan yangında 15 dekar makilik alan zarar gördü. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir
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