Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Balıkesir Devlet Hastanesinde 2'si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 47 kişi yaralandı.



İstanbul'dan İzmir yönüne giden Şahin Bahadır (55) yönetimindeki 34 BN 63 06 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk-Balıkesir karayolunun Kürse mevkisinde şarampole devrildi.



Yolculardan Yusuf Sonposta (61), kaza yerinde hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.



Sonposta'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



112 Acil Servis ekiplerince Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların büyük bölümü, ayaktaki tedavileri sonrası taburcu edildi.



Balıkesir Devlet Hastanesinde ise 2'si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.



Otobüste 45 yolcu, 2 şoför ve bir muavinin bulunduğu öğrenildi.



Susurluk-Balıkesir karayolunda ulaşım, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle tek şeritten kontrollü sağlandı.











