Ayvalık ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 yabancı uyruklu yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir grup yabancı uyruklu, Güneş Adası açıklarında şişme botla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi.



Üzerindeki aşırı insan yükü nedeniyle batma tehlikesi geçiren şişme bottaki 20 çocuk, 24 kadın ve 1 erkek, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen 8’i İran, 37’si Suriye uyruklu kaçaklar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Göç İdaresi belgesi olan 11 Suriyeli serbest bırakılırken, Kırıkkale de iltica kaydı olan 8 İranlı göçmen Kırıkkale’ye gönderildi. Kalan 26 Suriyeli ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.