İran: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü
İran: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
"Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım"
İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da büyük operasyon

Balıkesir’de 45 yabancı uyruklu yakalandı

Ayvalık ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 yabancı uyruklu yakalandı.

Balıkesir’de 45 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup yabancı uyruklu, Güneş Adası açıklarında şişme botla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi.

Üzerindeki aşırı insan yükü nedeniyle batma tehlikesi geçiren şişme bottaki 20 çocuk, 24 kadın ve 1 erkek, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen 8’i İran, 37’si Suriye uyruklu kaçaklar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Göç İdaresi belgesi olan 11 Suriyeli serbest bırakılırken, Kırıkkale de iltica kaydı olan 8 İranlı göçmen Kırıkkale’ye gönderildi. Kalan 26 Suriyeli ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #ayvalık #45 göçmen
banner863
Önceki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Sonraki Haber
Adana'daki polise silahlı saldırı davası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.