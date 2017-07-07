İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, 5 katlı bir binanın 3'üncü kat balkonunda çalışma yaparken, dengesini kaybedip düşen cam ustası 40 yaşındaki Erol Gülbahçe, öldü.

Olay, bugün Kurtuluş Mahallesi 306 Sokak'taki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Cam ustası Erol Gülbahçe, balkona katlanır cam takmak için vida monte ederken, dengesini kaybedip düştü. Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk babası Gülbahçe, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Erol Gülbahçe'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.