ADANA'da 1 yaşındaki Elif Su Gültekin, annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 çocuk annesi Ayşe Gültekin mutfakta yemek yaparken, Elif Su balkona çıktı.



Sandalyeye tırmanan küçük kız, bir anda dengesini kaybederek 3 katlı binanın 1'inci katından düştü.



Başından ağır yaralanan minik kız, götürüldüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Ancak Elif Su, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otopsi yakılan küçük kızın cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.