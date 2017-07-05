MALTEPE'de bir banka şubesinde banka müdüresini silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon TL havale yaptıran Ramazan Kenan Albayrak hakkında, "Nitelikli silahlı yağma", "Cebir ve tehdit etmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 29 yıldan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ramazan Kenan Albayrak'tan alacaklı olan G.Ö. isimli kadın da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Ramazan Kenan Albayrak'ın bankadan elde ettiği paranın 30 bin lirasını havale ettiği alacaklısı G.Ö., bu parayı bankaya iade etmeyince hakkında, "Suç olan eşyanın kabul edilmesi suçundan" 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Maltepe'de 27 Nisan 2017 tarihinde bir banka şubesine giderek banka müdüresini silah zoruyla tehdit ederek hesabına 3 milyon TL havale yaptıran Ramazan Kenan Albayrak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, banka ile bankanın müdiresi B.A. ve bankanın güvenlik görevlisi D.Ş., müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, eylemi gerçekleştiren Ramazan Kenan Albayrak ile birlikte, ondan alacaklı olan G.Ö. isimli bir kadın da şüpheli olarak gösterildi. İddianameye göre Ramazan Kenan Albayrak, silah zoruyla hesabına geçirdiği paranın bir kısmını borçlu olduğu G.Ö. isimli kadına havale ettiği, kadının olaydan sonra uyarılara rağmen parayı iade etmediği için hakkında dava açıldığı belirtildi.



YAKINLARINDAN KAR PAYI KARŞILIĞI PARALAR ALDI



Ramazan Kenan Albayrak'ın medical malzeme alım işi ile uğraştığı belirtilen iddianamede, çevresindeki insanlara aylık düzenli gelir ödeyeceği vaadiyle paralar aldığı, ilk bir kaç ay içinde para aldığı bu kişilere düzenli ödemeler yaptığı, sonradan ödeme güçlüğüne girdiği için iddianameye konu suçu işlediği belirtildi.



KAFASINA SİLAH DAYAYARAK HESABINA 3 MİLYON LİRA HAVALE YAPTIRDI



Şüpheli Ramazan Kenan Albayrak'ın bu şekilde çevresine yüksek miktarda borçlandığı belirtilen iddianamede, çıkmaza giren şüphelinin müşteki bankanın Maltepe Şubesi'ne giderek müşteki müdüre B.H.'nin odasına gittiği, müştekiden kağıt kalem isteyerek hesap numarasını yazdığı ve üzerinde taşıdığı silahı müştekinin kafasına doğrultarak yazdığı hesaba 3 milyon lira havale yapılmasını istediği anlatıldı.



İddianamede, "Olayın etkisinde kalan müşteki müdüre B.H. şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli ise, 'silahta 13 mermi var. Polisi ararsan seni ve bankadaki şahısları öldürürüm' şeklinde konuşarak müştekinin kafasına silah dayamaya devam etti. Olayı gören banka güvenlik görevlisi D.Ş. odaya girdi. Şüpheli silahını D.Ş.'ye doğrultarak, 'sakın kahramanlık yapmaya kalkışma, seni öldürürüm' şeklinde konuşarak müştekiden silahını istedi. D.Ş. de silahını masanın üzerine bıraktı

. D.Ş.'nin silahını alan şüpheli müdüre B.H. de banka çalışanını arayarak şüphelinin hesabına 3 milyon TL havale yaptırdı. Cep telefonu ile internet bankacılığı üzerinden 380 bin TL'yi havale yolu ile 950 bin TL'yi de EFT yolu ile borçlu olduğu kişilere transfer etti. Kalan tutar da kendi hesabında tuttu" denildi.

Şüphelinin işlemlerin ardından müştekiler B.H. ve D.Ş. ile birlikte müdürenin odasından çıktığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ramazan Kenan Albayrak, güvenlik görevlisi D.Ş ile birlikte halsiz kalan B.H.'nin koluna girerek banka dış kapısına yöneldi. Kapıda bekleyen polisler, direnç göstermeyen Ramazan Kenan Albayrak'ı yakaladı" denildi.



BİR KİŞİ İADE ETMEDİ SANIK OLDU



Ramazan Kenan Albayrak'ın borçlu olduğu kişilere yolladığı paraların üzerine savcılıkça bloke konulduğu belirtilen iddianamede, bu blokeler üzerine parayı alan şahıslardan G.Ö. dışındakilerin parayı iade ettiği, G.Ö.'nün tüm uyarılara rağmen parayı iade etmediği anlatıldı.

G.Ö.'nün, Ramazan Kenan Albayrak tarafından hesabına yatırılan 30 bin lirayı çekmek için hesabının bulunduğu şubeye gittiği, hesaptaki paranın blokeli olmasına rağmen banka görevlisinin kusuru sonucu çektiği ve uyarılara rağmen iade etmediği anlatılan iddianamede, G.Ö.'nün, "Suç olan eşyanın kabul edilmesi" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.



61 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Savunmasında borçlarını ödemek için tüm olayları gerçekleştirdiğini kabul eden Ramazan Kenan Albayrak'ın, "Nitelikli silahlı yağma", "Cebir ve tehdit etmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 29 yıldan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.