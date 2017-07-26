TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giriş yapan, Ankara ve İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 105 kişi, insan tacirleri tarafından 'Burası Ankara', 'Burası İstanbul' denilerek Sivas'ta yol kenarlarına bırakıldı. Polis ekipleri, kaçakları tek tek topladı. Yaşanan bu olay, 'Banker Bilo' filmindeki benzer sahneyi hatırlattı.

Yurda kaçak yollarda giriş yaptıktan sonra toplandıkları Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nden İstanbul ve Ankara'ya gitmek için 76 AP 368 plakalı otobüse binen Afganistan ve Pakistan uyruklu 105 kişi, dün gece yola çıktı. Bugün sabah saatlerinde, insan tacirleri 'Geldik' diyerek Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde kaçakları indirdi. Terminalde indikten sonra etrafta dolaşmaya başlayan kişilerden şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine Yenişehir Mahallesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi, cadde ve sokaklara dağılan 105 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı. Yakalananların üzerleri ve çantaları polis ekipleri tarafından arandı.



Otobüs ve minibüslere bindirilen yabancı uyruklu kaçaklar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.



Diğer yandan polis ekipleri kaçakları terminale bırakan otobüsteki şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçak sayısının artabileceği, kentte başka inen olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.



Yakalanan kaçak göçmenlerin, ''Bizden Ankara ve İstanbul'a gitmek üzere para aldılar. Bazılarımızı 'Burası Ankara', bazılarımızı da 'Burası İstanbul' diyerek bizi indirdiler'' diye ifade verdiği öğrenildi.



'BANKER BİLO' FİLMİNİ HATIRLATTI



Sivas'ta yaşanan bu olay, Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini oynadığı 1980 yılı yapımı 'Banker Bilo' filmini akıllara getirdi. Filmin bir sahnesinde Banker Maho (Şener Şen), köyden bir kamyon kasasına doldurduğu kişileri Almanya'ya geldiklerini belirterek İstanbul'da bırakması anlatılıyordu.