Banyo yapılamıyor, bulaşık yıkanmıyor.
Aydın'ın Hasköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlar 2 yıldır su sorunu yaşıyor.
Hasköy Mahallesi'nde depoların yetersizliği ve şebeke hatlarındaki sorunlar nedeniyle çeşme suları akmıyor.
Vatandaşlar tankerlerle getirilen suyla ihtiyaçlarını karşılıyor.
ulusal.com.tr
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