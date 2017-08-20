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Banyo yapılamıyor, bulaşık yıkanmıyor

Aydın'ın Hasköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlar tam 2 yıldır su sorunu yaşıyor. Mahalle sakinleri, temel ihtiyaçlarını tankerlerle taşınan suyla karşılamaya çalışıyor. Vatandaşlar su sorunun bir an önce giderilmesini istedi.

Banyo yapılamıyor, bulaşık yıkanmıyor
Banyo yapılamıyor, bulaşık yıkanmıyor.

Aydın'ın Hasköy Mahallesinde yaşayan vatandaşlar 2 yıldır su sorunu yaşıyor.

Hasköy Mahallesi'nde depoların yetersizliği ve şebeke hatlarındaki sorunlar nedeniyle çeşme suları akmıyor. 

Vatandaşlar tankerlerle getirilen suyla ihtiyaçlarını karşılıyor.


ulusal.com.tr
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