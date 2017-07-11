Sivas'ta, barda tartıştığı 31 yaşındaki Hakan Kalem'i öldürdüğü suçlamasıyla aranan 24 yaşındaki Oğuzhan Gür, polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Sivas kent merkezinde 23 Kasım 2016 tarihinde Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak'taki barda meydana gelen olayda Oğuzhan Gür ile ağabeyi 29 yaşındaki Furkan Gür, burada arkadaşları Hakan Kalem ile karşılaştı. Arkadaşlar birlikte alkol almaya başladı. Alkolün etkisiyle arkadaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Furkan Gür, bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen bar müdürü Soner A.'yı bacağından vurarak yaraladı. Sivasspor kulübünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Kalem, iddiaya göre Furkan Gür'e içki şişesiyle saldırdı. Yaşanan kargaşada tabancayla vurulan Hakan Kalem de kanlar içinde yerde kaldı. Göğsüne iki kurşun isabet eden ve ağır yaralı halde bardan çıkan Hakan Kalem, işletmenin yaklaşık 100 metre ilerisinde yerde ölü bulundu.



8 AY SONRA YAKALANDI



Olayın şüphelilerinden Furkan Gür gözaltına alınıp tutuklanırken, diğer şüpheli Oğuzhan Gür kaçtı. Oğuzhan Gür'ün yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda 8 aydır aranan Oğuzhan Gür, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalanarak Sivas'a getirildi. Oğuzhan Gür emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.