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Baraj gölünde dün kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Barajı gölüne girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu.

Baraj gölünde dün kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Barajı gölüne girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yaylanlı köyü Kurugöl mezrası yakınlarında arkadaşlarıyla dün öğlen saatlerinde Karakaya Barajı gölüne giren Ercan Basınç'ın (24) kaybolması üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri yakınlarında Basınç'ın cesedine ulaştı.

Basınç'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Karakaya Baraj Gölü #Elazığ #boğulma
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