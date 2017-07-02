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Baraj gölüne giren genç kayboldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Barajı gölüne giren genç kayboldu.

Baraj gölüne giren genç kayboldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Barajı gölüne giren genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Yaylanlı köyü Kurugöl mezrası yakınlarında Ercan Basınç (24) serinlemek için arkadaşlarıyla dün öğlen saatlerinde Karakaya Barajı gölüne girdi.

Basınç'ın bir süre sonra kaybolması üzerine arkadaşları cep telefonuyla jandarmaya haber verdi.

Jandarma ile olay yerine gelen AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, baraj gölünde kaybolan genci bulabilmek için arama başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Karakaya Baraj Gölü #Elazığ #boğulma
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