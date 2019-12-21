Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı

Necati ile babası Ali Ülkü (69), husumetli oldukları akrabaları Y.Ş. ile Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluştu.

Tartışmaya başlayan taraflardan Y.Ş, tabancayla baba ve oğluna ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.