Pendik'te bariyerlere çarparak yan yola park edilmiş üç aracın üstüne devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Pendik'te bir otomobilin çarptığı bariyerleri aşarak yan yolda park halindeki üç aracın üstüne devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Pendik Kavşağı yakınında Ankara yönüne seyreden Cenay Aslan'ın kullandığı 34 ZE 9548 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Daha sonra bariyerleri aşan Aslan idaresindeki otomobil, yan yolda park halindeki üç otomobilin üstüne devrildi.



Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Aslan ile Hakkı Karakaya, araçta sıkışarak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı.



Yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.