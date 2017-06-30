Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bariyerlere çarpan otomobil park halindeki araçların üstüne devrildi

Pendik'te bariyerlere çarparak yan yola park edilmiş üç aracın üstüne devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobil park halindeki araçların üstüne devrildi

Pendik'te bir otomobilin çarptığı bariyerleri aşarak yan yolda park halindeki üç aracın üstüne devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pendik Kavşağı yakınında Ankara yönüne seyreden Cenay Aslan'ın kullandığı 34 ZE 9548 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Daha sonra bariyerleri aşan Aslan idaresindeki otomobil, yan yolda park halindeki üç otomobilin üstüne devrildi.

Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Aslan ile Hakkı Karakaya, araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı.

Yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ambulans #itfaiye #otomobil #Pendik #trafik kazası
banner863
Önceki Haber
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü
Sonraki Haber
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.