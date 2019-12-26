banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Bartın'da sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı

Bartın'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

YURT 26.12.2019, 11:38
Bartın'da sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Göçkündemirci mevkisinde derenin taşması sonucu Bartın-Kurucaşile kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'ya da ulaşım sağlanan yolun kapanması nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Jandarma, İl Özel İdaresi ve kara yolları ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini de su bastığı görüldü.

Kaynak: AA
#Bartın #sağanak #dere #Kurucaşile
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P