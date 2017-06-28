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Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı

Bartın’da, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı

Bartın’da, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Arık (42) idaresindeki 06 FL 6193 plakalı otomobil, Bartın-Zonguldak karayolu Esenyurt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hüsne (43), Melike (16), Mustafa (16) Arık yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Bartın #4 yaralı
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