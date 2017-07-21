"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar eski komiser ve polis memuru, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan komiser ile polis memuru 6 yıl 10 ay 15'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan ve görevlerinden ihraç edilen tutuklu sanıklar eski komiser İdris Arıcı ve eski polis memuru Oğuzhan Soylu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Arıcı, mahkemede yaptığı savunmada, örgütün sohbetlerine katılmadığını öne sürerek, "Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadım. Aleyhimde verilen tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Eski polis memuru Oğuzhan Soylu ise "Benim bu örgütle hiçbir alakam olmadı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında amirlerimin bana verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirdim. Suçsuzum beraatimi talep diyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Arıcı ve Soylu'yu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'şer gün hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine hükmetti.