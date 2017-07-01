İki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu toprağa verildi

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu toprağa verildi.



Kazada hayatını kaybeden Yüksel Asar (41) ile oğlu Tufan Asar'ın (13) cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesi Değirmenci Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirildi.



Burada Kuran'ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından taziyeleri kabul eden baba ile oğlunun yakınları sinir krizi geçirdi.



Cenazeler, daha sonra getirildikleri Merkez Yayla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Öte yandan aynı trafik kazasında ağır yaralanan ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen anne Hatice Asar’ın (35) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olay

Abdurrahman Yücetaş (40) idaresindeki RE AA 2812 yabancı plakalı otomobil, Bartın-Zonguldak karayolu Çeştepe mevkisinde tali yoldan çıkan Yüksel Asar'ın (41) kullandığı 74 AB 721 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücülerden Asar ve oğlu Tufan Asar (13) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücünün eşi Hatice Asar (35) ile diğer otomobilin sürücüsü Yücetaş yaralanmıştı.