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Bartın’da inek kurtarma operasyonu

Merkeze bağlı Kümesler köyünde uçurumdan düşen ve düştüğü yerde iki gündür mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bartın’da inek kurtarma operasyonu

 Bartın’da uçurumdan düşen ve düştüğü yerde iki gün mahsur kalan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kümesler köyünde Muharrem Öz’e ait inek, uçurumdan yuvarlandı.

İneğini uçurumdan düşmüş vaziyette gören Öz, durumu AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ineği halata bağlayıp vinç yardımı ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çekerek kurtardı.

Ekiplerce uçurumdan çıkarılan inek sahibi Muharrem Öz’e teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #kurtarma #inek #Bartın #AFAD
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