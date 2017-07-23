50 bin ton standartlara uygun olmayan demir nerede hangi depolarda?

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Necdet AYDEMİR/ BARTIN



Son günlerde Ulusal, Görsel ve yazlı basında yer alan standartlara uygun olmayan demir var mı? Bartın Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri yapı denetim kuruluşları görevini yapıyor mu? Bu demirleri kimler ithal etmiş, toplatılan ve geri alınan demirleri nerede kimlere satılıyor. Standartlara uygun olmayan demirler depolarda duruyor mu? Bu yapılar yolsuzluklar birinci derecede



Standart dışı ve kalitesiz demir ithalatı Türkiye genelinde ve Bartın’da inşaat güvenliğini tehdit etmiyor mu? Yetkililer tarafından Türk çelik sektörünün en büyük ihraç kalemi olan inşaat demirinde, ithal ürünlerdeki kalitesizliğin yol açtığı olumsuzlukların önlenmesi, yalnızca inşaat güvenliğinin sağlanması açısından değil, yurt içindeki üreticilerin karşılaştıkları haksız rekabetin engellenmesi açısından da hayati önem taşıyor.

Son günlerde Ulusal, Görsel ve yazlı basında yer alan standartlara uygun olmayan demir var mı? Bartın Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri yapı denetim kuruluşları görevini yapıyor mu? Bu demirleri kimler ithal etmiş, toplatılan ve geri alınan demirleri nerede kimlere satılıyor. Standartlara uygun olmayan demirler depolarda duruyor mu? Bu yapılar yolsuzluklar birinci derecede deprem bölgesi Bartın ilimizde tehlike arz etmiyor mu? Daha geçtiğimiz gün Bodrumda 6,6 büyüklüğündeki deprem oldu. 17 Ağustos 1999 yılında İstanbul ve Gölcükte meydan gelen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 1968 yılında merkez üstü Amasra olan Bartın’da 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde 29 Kişi hayatını kaybetmiş ve 2650 ev yıkılarak hasar görmüştü. Bartın’a bu kalitesiz ve standartlara uygun olmayan 50 bin ton civarındaki inşaat demirini kim ve kimler piyasaya soktu? Bartın’a giren 50 bin ton standartlara uygun olmayan demir nerede hangi depolarda saklanıyor? İtalya'nın kendi pazarında kullanamadığı ve Cezayir için üretilen 80 bin ton kalitesiz ürün Türkiye pazarına nasıl girdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamada da, kalitesiz inşaat demiri ithalatının inşaat güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek, İtalya'dan 22 bin 500 ton sertifikasız, bekletilmiş ve paslanmış demirin çeşitli limanlara indirildiğini açıklandı.Standart dışı ve kalitesiz demir ithalatı Türkiye genelinde ve Bartın’da inşaat güvenliğini tehdit etmiyor mu? Yetkililer tarafından Türk çelik sektörünün en büyük ihraç kalemi olan inşaat demirinde, ithal ürünlerdeki kalitesizliğin yol açtığı olumsuzlukların önlenmesi, yalnızca inşaat güvenliğinin sağlanması açısından değil, yurt içindeki üreticilerin karşılaştıkları haksız rekabetin engellenmesi açısından da hayati önem taşıyor.