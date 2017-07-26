BAŞAKŞEHİR Belediyesi, ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde tedavi olma imkânı sağlıyor. Belediye ekipleri tarafından Başakşehir’de yaşayan ve hastaneye gidemeyecek durumda olan hastaların sıkıntı yaşamadan sağlık hizmetine ulaşması için sunulan bu hizmetten 1 yılda bin kişi yararlandı. Belediyenin başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırmak için sunduğu evde hemşirelik hizmeti vatandaşlardan tam not aldı.

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2016 yılında başlayan 'Evde Hemşirelik' hizmeti yaş sınırı olmaksızın büyük cerrahi operasyon geçirmiş, ortopedi ve travmatoloji hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon hizmetine ihtiyaç duyanlara terminal dönem hizmeti sunarken, kanser (onkoloji) hastası olan palyatif bakım hastaları, KOAH hastaları (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı),akciğer solunum sistemi hastaları ve oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar ve spastik çocuklar da bu hizmetten faydalanabiliyor.



Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmetten yararlanmak için vatandaşların şahsen belediyeye başvurmaları gerekiyor. Randevu ile evlerinde ziyaret edilen hastaların;reçeteleri dışındaki enjeksiyon uygulamaları, yara pansumanları, ameliyat sonrası yara takipleri, kan alma, serum takma işlemleri hemşireler tarafından uygulanıyor.



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