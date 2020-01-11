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Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YURT 11.01.2020, 13:24
Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.

Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan biri hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
#başakşehir #yangın #istanbul
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