Başakşehir'de yangın

Başakşehir'de bir imalathanede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YURT 08.10.2019, 14:31

Ayakkabı tabanları alev aldı. İmalathane küle döndü. Yangın İstanbul Başakşehir'de yaşandı.

Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayakkabı tabanı imalathanesi bir anda alevlere teslim oldu.

Sitenin E bloğunda bulunan imalathaneye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü .

Olayda yaralanan ve can kaybı olmadı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ulusal.com.tr
 

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