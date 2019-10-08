Başakşehir'de yangın
Başakşehir'de bir imalathanede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
YURT 08.10.2019, 14:31
Ayakkabı tabanları alev aldı. İmalathane küle döndü. Yangın İstanbul Başakşehir'de yaşandı.
Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayakkabı tabanı imalathanesi bir anda alevlere teslim oldu.
Sitenin E bloğunda bulunan imalathaneye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü .
Olayda yaralanan ve can kaybı olmadı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.
ulusal.com.tr
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