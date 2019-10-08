Başakşehir'de yangın

Ayakkabı tabanları alev aldı. İmalathane küle döndü. Yangın İstanbul Başakşehir'de yaşandı.



Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayakkabı tabanı imalathanesi bir anda alevlere teslim oldu.



Sitenin E bloğunda bulunan imalathaneye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü .



Olayda yaralanan ve can kaybı olmadı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ulusal.com.tr

