Başkentte bahis operasyonu: 14 gözaltı
Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
YURT 16.12.2019, 12:08 16.12.2019, 12:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda Antalya'da 2, Bursa'da 7 ve İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.
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