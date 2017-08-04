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Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıt merkezi ve araç lastiklerinin bulunduğu yerde yangın çıktı. İtfaiyenin 42 araç 95 personel ile müdahale ettiği yangın, 3 saatte söndürüldü.

Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıt merkezi ve araç lastiklerinin bulunduğu yerde yangın çıktı. İtfaiyenin 42 araç 95 personel ile müdahale ettiği yangın, 3 saatte söndürüldü.

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan hurdacılar sitesindeki bir atık kağıt deposu ile araç lastiklerinin olduğu alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerinin iş makineleri de destek verdi. Ankara'nın birçok noktasından da görülen yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 42 araç 95 personel görev yaptı.

Kağıt deposunda maddi zarara neden olan yangın, görevlilerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İki ayrı yerde aynı anda başlayan yangının nedeni araştırılıyor. Alevlerin rüzgar nedeniyle yayılmış olabileceği veya sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
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