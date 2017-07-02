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Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

Başkentte, amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı.

Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Gülveren Mahallesi'nde, aralarında bir süredir anlaşmazlık olduğu belirtilen amca çocukları arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Nihat Y, ismi henüz belirlenemeyen amcasının oğlunu silahla kovalamaya başladı. Nihat Y'nin ateş etmesi üzerine amcasının kızı Zühre Y. yaralandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Nihat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başkentte silahlı yaralama
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