Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 97 şüpheliden 24'ü tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 97 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince 11-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 331 gram esrar, 230 gram eroin, 250 gram kokain, 999 gram skunk, 21 gram bonzai olmak üzere toplam 2 kilo 831gram uyuşturucu madde ve 95 uyuşturucu hap ile 44 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olma ve bulundurma gibi suçlardan 91, benzer suçlardan ise 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 97 şüpheliden 24'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir tabanca, bir şarjör, 35 tabanca mermisi, 7 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bin 675 liraya el konuldu.