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Başkentte yarın bu yollar trafiğe kapalı!

ANKARA Valiliği'nce, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü' anma etkinlikleri kapsamında, Ulus YİBA Çarşısı önünde toplanılarak, Kızılay istikametinden TBMM önüne kadar yürüyüş düzenleneceği; bu nedenle cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren etkinlikler sona erinceye kadar bazı meydan, cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Başkentte yarın bu yollar trafiğe kapalı!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, 15.07.2017 Cumartesi günü öğleden sonra metro ve belediye otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin, trafik düzeni ve kolay ulaşım açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Trafiğe kapalı olan güzergâhlara sadece ambulans, itfaiye, cenaze aracı ve polis araçları girebilecektir" denildi. Ankara Valiliği'nce '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü' anma etkinlikleri nedeniyle kapatılacağı duyurulan yollar şöyle: 

 "Çankırı Caddesi ve açılan tüm sokaklar, Kevgirli Sokak (Bentderesi Caddesi kesişiminden Hisarparkı Caddesi'ne kadar), Hisarparkı Caddesi (Konya

Sokak ile Anafartalar Caddesi arası), Anafartalar Caddesi (Ulus Meydanı'ndan Talatpaşa Bulvarı'na kadar, ayrıca açılan tüm cadde ve sokaklar), Kazım

Karabekir Caddesi (Fatih Caddesi ile Anadolu Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), İstanbul Caddesi (Akköprü Kavşağı ile BaruthaneKavşağı

arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), İstiklal Caddesi, Talatpaşa Bulvarı (Adnan Saygun Caddesi kesişiminden Ulaştırma Kavşağı'na kadar, ayrıca

açılan tüm cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Ulaştırma Kavşağı ile İvedik Kavşağı arası ve açılan cadde sokaklar), Etlik Caddesi'nden İrfan

Baştuğ Caddesi'ne giriş varyantı, Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı ile Kuğulu Park Kavşağı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), Ulus Meydanı, Sıhhıye

Meydanı, Kızılay Meydanı, Akay Kavşağı, Genelkurmay Kavşağı ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Necatibey Caddesi, Sezenler Sokak, Ziya Gökalp

Caddesi (Kızılay Meydanı ile Kolej Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Kızılay Meydanı ile Anadolu Meydanı arası ve açılan

tüm cadde ve sokaklar), Meşrutiyet Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Olgunlar Caddesi (Atatürk Bulvarı ile

Kızılırmak Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Millî Müdafaa Caddesi ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile

Selimiye Caddesi arası açılan tüm cadde ve sokaklar), İsmet İnönü Bulvarı (Akay kavşağı ile Necatibey Caddesi arası), Esat Caddesi (Akay Kavşağı ile

Atatürk Bulvarı arası alt geçit dâhil), Tunus Caddesi (Atatürk Bulvarı ile John F. Kennedy Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Alparslan Türkeş Caddesi,

Söğütözü Caddesi, Beştepe Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile açılan tüm cadde ve sokaklar. Ayrıca 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat

18.00'den itibaren Mevlana Bulvarı (Akköprü Kavşağı ile Gazi Kavşağı arası) araç trafiğine kapatılacaktır"


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #15 temmuz #YOLLAR TRAFİĞE KAPALI
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